Роман Скляр временно возглавил правительство Казахстана

5 февраля 2024 года правительство Казахстана ушло в отставку. Обязанности премьер-министра временно будет исполнять Роман Скляр, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ "О Правительстве Республики Казахстан" опубликован на сайте Акорды.

В соответствии со ст. 70 Конституции РК Касым-Жомарт Токаев постановил принять отставку правительства Казахстана.

"Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича", – говорится в документе.

Кроме того, члены правительства Казахстана продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Роман Васильевич Скляр родился 8 мая 1971 года в Павлодаре.

Окончил Павлодарский государственный университет по специальности "инженер-строитель", а также Московский институт современного бизнеса по специальности "экономист" и Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начал в 1989 году слесарем-монтажником МНУ "Экибастузуглеавтоматика".

В различные годы занимал должность инженера по технике безопасности совместного советско-западно-германского предприятия "Вахинвест" Павлодара, был генеральным директором ТОО "Ансат-Павлодар" и ТОО "Тыныс".

С января 2005 года являлся главным инспектором акима Павлодарской области. А уже с апреля 2005 – руководитель аппарата акима Павлодара.

В 2006 году назначен заместителем акима Павлодара.

В 2006-2007 гг. – возглавлял отдел развития инфраструктуры аппарата акима Астаны.

В 2007-2008 гг. – директор департамента энергетики и коммунального хозяйства Астаны.

В 2008-2010 годах получил должность заместителя акима Павлодарской области.

В 2010-2011 гг. – первый заместитель акима Павлодарской области.

В 2011-2013 годах был вице-министром транспорта и коммуникаций РК.

Два года с 2014 по 2016 год – вице-президент АО "Казахстан Темир Жолы".

В 2016 году стал депутатом Мажилиса Парламента РК, председателем Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК.

С мая 2016 года – вице-министр национальной экономики РК.

В 2016-2019 гг. – первый вице-министр по инвестициям и развитию РК.

С февраля по сентябрь 2019 года занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

18 сентября 2019 года указом президента РК назначен заместителем премьер-министра РК. 18 января 2021 года указом президента переназначен на данную должность.

11 января 2022 года указом президента назначен первым заместителем премьер-министра РК.

3 апреля 2023 года указом президента переназначен первым заместителем премьер-министра РК.

Стоит отметить, что правительство Казахстана ушло в отставку перед расширенным заседанием, которое назначено на 7 февраля 2024 года. В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.