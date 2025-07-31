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Финансы

Роман Скляр: Курс доллара откатится назад

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 12:21 Фото: Zakon.kz
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр на пресс-конференции в правительстве 31 июля 2025 года прокомментировал ситуацию на валютном рынке Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что курс доллара скачет и в итоге сложился на уровне 552 тенге за доллар. Хотя ранее глава Нацбанка говорил, что у нас нет абсолютно никаких предшествующих причин для того, чтобы курс каким-то образом подрос.

"В прогнозе социально-экономического развития следующего года курс доллара прописан, который принят, заложен следующий курс: 540 тенге за доллар и цена на нефть – относительно пессимистический сценарий – 60 долларов за баррель. Возможны разные варианты. Олжас Бектенов озвучил цифры из прогноза социально-экономического развития. Что касается нынешней ситуации, то привязывать это каким-то образом к тому, что слова премьер-министра послужили такому росту, ну это, я думаю, несерьезно", – ответил Роман Скляр.

По его словам, Нацбанк – это отдельная структура в иерархии госорганов власти и не подчиняется правительству.

"Они денежно-кредитную политику проводят такую, какую считают нужным. Но мой прогноз и моих коллег – это то, что курс доллара все-таки откатится назад и таким высоким он не будет. Мы об этом много раз говорили", – резюмировал Роман Скляр.

30 июля 2025 года курс доллара в Казахстане впервые в истории превысил уровень 550 тенге, что вынудило Нацбанк РК провести валютную интервенцию. В итоге курс опустился до 546,36 тенге за доллар, что по-прежнему является аномально высоким показателем.

На 10:00 по времени Астаны курс USD/KZT на межбанке был на уровне 542,25. Официальный курс от НБРК – 546,36. В обменниках Астаны доллар продают в среднем по 547-548 тенге.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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