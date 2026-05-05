Айбек Дадебай освобожден от должности руководителя Администрации президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая 2026 года, из заявления пресс-службы Акорды.

"Указом главы государства Дадебай Айбек Аркабайулы освобожден от должности руководителя Администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", – говорится в официальной публикации.

Айбек Дадебай родился 1 апреля 1980 года в Алматы.

В 2001 году окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, в 2003 году – магистратуру, магистр регионоведения.

Работал в 2001-2002 гг. преподавателем кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков;

2008-2011 гг. – эксперт отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента РК, и.о. помощника председателя Сената Парламента РК;

2011-2013 гг. – атташе, третий секретарь постоянного представительства РК в ООН, Женева;

2013-2019 гг. – заместитель заведующего, заведующий Секретариатом председателя Сената Парламента РК;

2019-2021 гг. – заместитель начальника Канцелярии президента РК.

С мая 2021 года по январь 2022 года работал заместителем управляющего делами президента РК.

В январе 2022 года назначен управляющим делами президента РК.

6 февраля 2024 года указом главы государства назначен руководителем Администрации президента.

Материал по теме Айбек Дадебаев возглавил Администрацию президента

Имеет дипломатический ранг советника II класса.

Теперь эту должность занимает Роман Скляр.