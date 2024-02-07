Новые лица правительства: политолог оценил перестановки в Кабинете министров

6 февраля сразу после назначения нового премьер-министра Олжаса Бектенова в правительстве произошли кадровые перестановки. Состав нового правительства обновился на четыре человека, не считая самого премьера. Почему министрам не удалось сохранить свои места – политолог объяснил Zakon.kz.

Кадровые перестановки произошли всего в четырех министерствах. Своих должностей лишились:

министр здравоохранения Ажар Гиният, которая проработала в правительстве два года (с 11 января 2022 года);

министр по ЧС Сырым Шарипханов покинул должность, проработав меньше года (с 10 июня 2023 года);

вице-премьер, министр финансов Ерулан Жамаубаев проработал в этой должности два года (с 29 марта 2022 года);

министр национальной экономики Алибек Куантыров, который также проработал в правительстве два года ( с 11 января 2022 года).

К слову, сменили их на посту относительно новые люди. Подробную информацию о том, кто вошел в новый состав правительства Казахстана под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова, Zakon.kz опубликовал в статье "Что известно о новых министрах Казахстана".



Здесь же вкратце напомним, что министром здравоохранения стала бывший депутат Сената Акмарал Альназарова.

Фото: senate.parlam.kz

Министром по ЧС назначили экс-начальника Службы охраны президента Чингиса Аринова.

Фото: gov.kz

Министром финансов стал Мади Такиев – бывший депутат Мажилиса.

Фото: primeminister.kz

Должность вице-премьера – министра национальной экономики занял экс-глава правления "НУХ "Байтерек" Нурлан Байбазаров.

Фото: primeminister.kz

Политолог Данияр Ашимбаев дал свою оценку произошедшему и объяснил причины кадровых перестановок в правительстве.

"Минздрав во главе с Ажар Гиният был одним из самых критикуемых министерств. Поэтому нужно было усилить это ведомство профессионалом. Вчера ведомство возглавила Акмарал Альназарова – она опытный работник, в последние годы работала сенатором и, в принципе, имеет неплохой бэкграунд для этой должности", – считает Данияр Ашимбаев.

По словам политолога, работа министра по ЧС также неоднократно вызывала массу вопросов. Интересно, что бывший министр Сырым Шарипханов проработал в этой должности меньше года. Не так давно, после сильного землетрясения в Алматы, президент раскритиковал работу МЧС и, можно сказать, прямым текстом предложил министру продолжить научно-преподавательскую деятельность.

"Неизвестно, просил ли министр вернуться на научную работу, но, видимо, глава государства не стал ждать и принял решение поставить на его должность своего доверенного человека. Пока непонятно, как будет работать Чингис Аринов, но будем надеяться, что как минимум не будет хуже своего предшественника", – добавил политолог.

Фото: akorda.kz

Что касается экономического блока, а именно работы экс-министра финансов и нацэкономики, то, по словам эксперта, у президента всегда были претензии к качеству экономической политики в стране и госфинансам. Поэтому и было принято решение заменить представителей этого блока.

"Сейчас мы видим, что Минфин ушел немного в подчиненное место, поскольку раньше министр финансов еще и был вице-премьером, сейчас же министр нацэкономики занял должность вице-премьера. Что Мади Такиев, что Нурлан Байбазаров – фигуры достаточно интересные", – заметил Данияр Ашимбаев.

К слову, Мади Такиев в свое время работал вице-министром нацэкономики и заведующим отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента. А буквально в прошлом году стал депутатом и возглавил в Мажилисе Комитет по финансам и бюджету, то есть однозначно знает свою работу со всех сторон.

"Ну а новый министр Нурлан Байбазаров на госслужбе давно не работал. В последние годы трудился в разных институтах развития, возглавлял Фонд развития промышленности, затем в 2022 году Банк развития Казахстана, а буквально осенью возглавил холдинг "Байтерек". Вроде как системный специалист, руководил и БРК, и нацхолдингом, но, с другой стороны, к нему еще не успели привыкнуть. Каким он окажется министром, сказать пока сложно", – поделился мнением Ашимбаев.

В целом, большинство членов Кабмина сохранили свои должности, можно сказать, что на 85% состав остался прежним, несмотря на неоднократные скандалы в Министерстве экологии и природных ресурсов и Министерстве просвещения.

"Большинство министров были назначены только осенью прошлого года и не так давно работают, не считая опыт работы в правительстве Аиды Балаевой (министр культуры и информации) и Тамары Дуйсеновой (вице-премьер). Состав заместителей премьер-министра тоже регулярно обновлялся, кроме Романа Скляра, который в правительстве работает с 2019 года. Остальные министры пришли только в сентябре, даже год не прошел, поэтому смысла их увольнять не было, несмотря на критику в отношении некоторых ведомств", – заявил эксперт.

Фото: akorda.kz

"Но в целом было видно, что правительство к этой отставке не готовилось. По крайней мере, для Алихана Смаилова это было неожиданностью. Новому же премьеру – Олжасу Бектенову – президент сейчас дал карт-бланш и оказал большое доверие. Как правительство справится с новыми задачами, будем надеяться, что вытянут на "четверку", – добавил Данияр Ашимбаев.

Фото: akorda.kz

К слову, место в правительстве пророчили и многим акимам, в их списке были Женис Касымбек, Ерболат Досаев, Нурлан Ногаев и другие. Однако Данияр Ашимбаев считает, что президенту не было смысла менять кого-то из корпуса акимов.

"Корпус акимов тоже был недавно сформирован. Буквально 1,5 года назад он обновился после президентских выборов по новой модели. Акимы работают, и работают лучше, чем ожидалось. Тех, кого пророчили в премьеры, – Женис Касымбек, Ерболат Досаев и Нурлан Ногаев, работают как минимум на "четверку", поэтому менять акимов, которые адекватно работают, президенту нет смысла", – уточнил Данияр Ашимбаев.

Остальные главы регионов, по его словам, тоже зарекомендовали себя хорошо и оказались на своих местах.

5 февраля Касым-Жомарт Токаев отправил правительство Казахстана в отставку. Обязанности премьер-министра временно начал исполнять Роман Скляр.

6 февраля новым премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов. Сначала президент, а потом и депутаты Мажилиса поддержали его кандидатуру на пост главы правительства страны.

А затем сменились главы четырех ведомств: Минздрава, Минфина, Миннацэкономики и МЧС. Сегодня, 7 февраля, прошло расширенное заседание правительства с участием президента, о чем там говорилось – читайте по ссылке.