Роман Скляр по-прежнему будет первым заместителем премьер-министра

Президент Касым-Жомарт Токаев оставил Романа Скляра в должности первого заместителя премьер-министра РК, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 6 февраля, Роман Скляр указом президента переназначен первым заместителем премьера.

Роман Васильевич Скляр родился 8 мая 1971 года в Павлодаре. Окончил Павлодарский государственный университет по специальности "инженер-строитель", а также Московский институт современного бизнеса по специальности "экономист" и Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начал в 1989 году слесарем-монтажником МНУ "Экибастузуглеавтоматика". Впоследствии занимал различные должности в коммерческих организациях, в 2002-2003 годах работал в Управлении Минфина по Павлодарской области. В 2003-2006 занимал различные должности в структуре акимата Павлодара, в 2006-2008 – в акимате Астаны. Был заместителем акима Павлодара и Павлодарской области (2008-2011), вице-министром транспорта и коммуникаций (2011-2013), вице-президентом АО "Казахстан Темир Жолы" (2014-2016), депутатом Мажилиса.

Другие должности:

2016 – председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК, вице-министр национальной экономики РК;

2016-2019 – первый вице-министр по инвестициям и развитию РК;

2019 – министр индустрии и инфраструктурного развития РК;

с 2019 занимает должность заместителя премьер-министра, с 2022 – первого вице-премьера.

Ранее Касым-Жомарт Токаев назначил Айбека Дадебаева главой Администрации президента.