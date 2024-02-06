Роман Скляр по-прежнему будет первым заместителем премьер-министра
Как сообщили в пресс-службе Акорды 6 февраля, Роман Скляр указом президента переназначен первым заместителем премьера.
Роман Васильевич Скляр родился 8 мая 1971 года в Павлодаре. Окончил Павлодарский государственный университет по специальности "инженер-строитель", а также Московский институт современного бизнеса по специальности "экономист" и Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "юрист".
Трудовую деятельность начал в 1989 году слесарем-монтажником МНУ "Экибастузуглеавтоматика". Впоследствии занимал различные должности в коммерческих организациях, в 2002-2003 годах работал в Управлении Минфина по Павлодарской области. В 2003-2006 занимал различные должности в структуре акимата Павлодара, в 2006-2008 – в акимате Астаны. Был заместителем акима Павлодара и Павлодарской области (2008-2011), вице-министром транспорта и коммуникаций (2011-2013), вице-президентом АО "Казахстан Темир Жолы" (2014-2016), депутатом Мажилиса.
Другие должности:
- 2016 – председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК, вице-министр национальной экономики РК;
- 2016-2019 – первый вице-министр по инвестициям и развитию РК;
- 2019 – министр индустрии и инфраструктурного развития РК;
- с 2019 занимает должность заместителя премьер-министра, с 2022 – первого вице-премьера.
Ранее Касым-Жомарт Токаев назначил Айбека Дадебаева главой Администрации президента.