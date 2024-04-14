Роман Скляр: В Петропавловске восстановили водоснабжение
"Вода пошла во все районы города после 00:00. Резервный источник накопил достаточные объемы и запущен в работу. Подача водоснабжения будет бесперебойной. Качество воды и наличие коагулянтов обеспечены", – сказал Роман Скляр.
Первый вице-премьер подчеркнул, что все работы на местах будут проводиться круглые сутки.
Ранее он проинспектировал восстановительные работы насосной станции второго подъема ТОО "Кызылжар Су".
Фото: primeminister.kz
Также Скляр проверил ход спасательных работ в микрорайоне Подгора города Петропавловск, где из зоны подтопления при помощи дрона эвакуировали 48 человек. Сотрудники службы спасения задействовали в поисковых работах беспилотный летательный аппарат с тепловизором. Обнаружено 59 человек, из них 11 отказывались покидать свои дома. Первый вице-премьер поручил немедленно вывезти всех.
"В срочном порядке эвакуировать оставшихся людей. Не вижу оправдания такой позиции – подвергать себя риску и сознательно оставаться в зоне угрозы. В случае сопротивления – призвать к административной ответственности и перевезти в безопасное место", – сказал он.
12 апреля паводки дошли до Петропавловска и оставили город без питьевой воды. В тот же день аким Петропавловска Серик Мухамедиев извинился за предоставленные неудобства в связи с отключением питьевой воды и рассказал, что делают коммунальные службы для устранения проблемы.
13 апреля в Петропавловске начали подавать питьевую воду. Давление в системе постепенно поднимается. После нормализации давления вода будет подана во все дома.