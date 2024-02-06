Мади Такиев стал новым министром финансов Казахстана

Назначен новый министр финансов Казахстана. Им стал экс-депутат Мади Такиев, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ Касым-Жомарта Токаева опубликован 6 февраля 2024 года на сайте Акорды.

"Назначить Такиева Мади Токешовича министром финансов Республики Казахстан", – говорится в документе.

Мади Такиев родился 1 апреля 1978 года в с. Баканас Балхашского района Алматинской области.

В 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".

В 2005 году окончил Гуманитарный университет им Д. Кунаева по специальности "Юриспруденция". В 2011 году получил диплом Магистра делового администрирования Университета Международного Бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным бухгалтером Института государства и права Министерства науки-Академии наук РК.

В 2000-2008 гг. – инспектор, ведущий, главный налоговый инспектор, начальник отделов по работе с СМП, аудита Налогового комитета по Алматы.

В 2008-2009 гг. – начальник Управления администрирования акцизов Налогового департамента по Алматинской области.

В 2009-2012 гг. – заместитель начальника Налогового департамента по Алматы.

В 2012-2013 гг. – начальник управления Налогового комитета МФ РК.

В 2013-2014 гг. – директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК.

В 2014 г. – главный консультант Социально-экономического отдела Канцелярии премьер-министра РК.

В 2014-2017 гг. – руководитель Департамента государственных доходов по Атырауской области.

В 2017-2019 гг. – директор Департамента налогового контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В 2019-2020 гг. – вице-министр национальной экономики РК.

В 2020-2023 гг. – заведующий отделом Социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С марта 2023 года – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК, член Фракции партии Amanat в Мажилисе Парламента РК.

Ранее стало известно, что Токаев оставил Романа Скляра в должности первого заместителя премьер-министра.