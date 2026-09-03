Министром науки Казахстана стал Саясат Нурбек

Саясат Нурбек, возглавляющий Министерство науки и высшего образования с 11 июня 2022 года, сохранил свой пост, сообщает Zakon.kz.

Указ о переназначении подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 3 сентября 2026 года.

"Назначить Нурбека Саясата министром науки и высшего образования Республики Казахстан", – сказано в официальной публикации пресс-службы Акорды.

Саясат Нурбек родился 18 мая 1981 года в городе Семипалатинске. Получил разностороннее образование в казахстанских и зарубежных учебных заведениях: он окончил колледж Маршаллтаун (США) по специальности "политология", Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева по специальности "Международное право" (2004), магистратуру университета La Sapienza (Италия) в степени магистр геополитики, Академию "Кокше" в степени бакалавра психологии.

Трудовую деятельность начал в студенческие годы. Во время стажировки в США работал в избирательном штабе на выборах в Конгресс, а также участвовал в президентской кампании.

В 2000-2001 годах работал помощником конгрессмена Марка Смита и в правительстве штата Айова (США).

В 2002-2004 годах принимал активное участие в реализации молодежной политики Казахстана.

В 2006-2008 годах работал в АО "ФУР "Казына".

В 2008 году занимал должность заведующего сектором Отдела кадровой политики Администрации президента Республики Казахстан, а также был доцентом и вице-ректором по международному сотрудничеству Академии государственного управления при президенте РК.

В 2008-2009 годах работал исполнительным директором, затем директором департамента кадровой работы и управления персоналом АО "ФНБ"Самрук-Казына".

В 2009-2010 годах возглавлял Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

С 2010 по 2013 год – президент АО "Центр международных программ".

В 2013-2015 годах был директором Института общественной политики Народно-Демократической партии "Нур Отан".

В 2016-2017 годах занимал должность управляющего директора МФЦА.

В 2018-2022 годах руководил образовательными проектами BTS Digital, был генеральным директором BTS Education.

С 25 февраля по 14 июня 2022 года – депутат Мажилиса Парламента РК.

11 июня 2022 года указом президента РК назначен министром науки и высшего образования.