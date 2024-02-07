Мы – солдаты: глава МСХ о своем переназначении

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в кулуарах правительства 7 февраля 2024 года прокомментировал свое переназначение на должность главы ведомства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Айдарбека Сапарова, как будет выстроена работа Минсельхоза, учитывая, что вчера, 6 февраля, депутаты от партии "Ауыл" говорили о важности развития данной сферы.

"Сегодня после расширенного заседания, когда президент даст определенные поручения, после этого, наверное, все-таки новые подходы будут в Министерстве сельского хозяйства. Я только за свое министерство отвечаю", – заявил он.

На уточняющий вопрос о том, готов ли он работать с новым премьером, коротко добавил: "Конечно, премьера всегда надо слушать, мы же члены правительства. Будем работать вместе и двигаться вместе".

Также он добавил, что у него нет страха потерять кресло.

"Какой страх может быть, надо всегда уверенно работать. Мы – солдаты, куда скажут – туда пойдем". Айдарбек Сапаров

6 февраля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Сапарова министром сельского хозяйства.