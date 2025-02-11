В МСХ объяснили, с чем связано сокращение площади посевов пшеницы

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 11 февраля 2025 года на брифинге в правительстве рассказал о гарантиях, предусмотренных ведомством для обеспечения продовольственной безопасности в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ спросили, с чем связано сокращение площади посевов пшеницы на 855 тыс. га до 2028 года, и какие гарантии предусмотрены для обеспечения продовольственной безопасности?

"По диверсификации сельхозплощадей. Вы знаете, что мы занимаемся этим, у нас разработана дорожная карта, доведены индикаторы. Да, мы должны сократить площадь зерновых культур. Мы должны проводить диверсификацию сельхозкультур: увеличивать посевы более высокорентабельных, маржинальных и приоритетных культур: масличных, кормовых, а также бобовых, на которые сегодня есть спрос", – озвучил министр.

Глава МСХ подчеркнул, что в Акмолинской области диверсификацией сельхозкультур занимались слабо по сравнению с Костанайской и Северо-Казахстанской областями.

"Это три зернопроизводящих региона, где мы делаем ставку на производство зерновых культур. Сейчас в Акмолинской области увеличивают посевы масличных культур вместо зерновых. Пшеницы у нас достаточно, но сегодня сложно с ее реализацией. Однако мы продолжаем искать новые рынки и экспортировать. Там, где логистика не позволяет, будем субсидировать. В целом традиционные рынки необходимо сохранять и продолжать экспортировать туда", – сказал министр.

Он отметил, что необходимо выращивать высокорентабельные культуры, поскольку на них есть спрос.

"Например, если сегодня тонна пшеницы стоит 65-70 тыс. тенге, то рапс – 200 тыс. и больше. Чечевица тоже дороже, в зависимости от сорта – красная, черная. На эти культуры есть спрос, и мы должны их развивать, чтобы повысить экспортный потенциал. Нужно больше работать в этом направлении, чтобы фермеры получали выгоду", – дополнил Айдарбек Сапаров.

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