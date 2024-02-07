Токаев о созданном Министерстве водных ресурсов: Пока результатов не приносит
По его словам, реформирование должно быть направлено на повышение производительности труда за счет внедрения новых технологий, рационального использования земли и других ресурсов, а также повышения эффективности льгот и субсидий.
Президент подчеркнул, что устойчивое развитие агропромышленного комплекса напрямую зависит от доступности водных ресурсов.
Он напомнил, что в 2023 году фермеры Жамбылской области в полной мере ощутили остроту проблемы нехватки поливной воды. Ожидается, что нынешний год тоже будет засушливым.
"Созданное специально Министерство водных ресурсов и ирригации пока ожидаемых результатов не приносит. Тем временем соседние государства к решению проблемы дефицита воды подходят гораздо более активно и целеустремленно. У нас же только недавно была принята Концепция развития системы управления водными ресурсами. Обсуждение документа сильно затянулось".Касым-Жомарт Токаев
При этом, заключил он, в стране только 13% орошаемых земель охвачены технологиями водосбережения.
Ранее президент дал поручения насчет того, как необходимо поменять работу правительства и акиматов.
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По словам президента, чтобы совершить качественный рывок в развитии, требуются продуманные и решительные действия.