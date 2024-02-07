Президент поручил полностью пересмотреть механизмы социальной помощи в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 7 февраля высказался о реформировании социальной сферы в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, глава государства поручил уделить социальной сфере особое внимание. По его словам, реформа должна быть сосредоточена на полном пересмотре структуры и механизмов социальной помощи и поддержки.

"Надо повысить эффективность и адресность социальной помощи, что поможет высвободить ресурсы для целевой поддержки нуждающихся граждан. Государственную социальную поддержку получают около 4,5 млн человек, или почти каждый пятый житель страны. При этом большинство из них вполне способны работать. Социальной помощью мы породили в обществе психологию иждивенчества, чего нет в развитых странах. Поддержку нужно оказывать действительно нуждающимся людям, а не живущим в своих домах и имеющим дорогие автомобили". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что такую систему необходимо перестроить. Адресная социальная помощь должна основываться на показателях расходов, а не доходов, которые часто умышленно занижают.

"Нужны конкретные решения. Приоритетное направление социальной защиты – обеспечение занятости граждан. Важно своевременно завершить начатую трансформацию центров занятости. Оплата их услуг должна осуществляться по результату, то есть за каждого трудоустроенного. Правительству предстоит детально изучить возможные варианты и определиться с новой комплексной моделью предоставления социальной помощи населению". Касым-Жомарт Токаев

Президент указал, что главная задача социально ориентированного государства – создание равных возможностей для всех граждан и поддержка тех, кто действительно нуждается в помощи. Сегодня более половины средств государственного бюджета направляют на социальную сферу.

"В последние годы была проделана значительная работа по расширению инфраструктуры и повышению престижа профессий социальной сферы, прежде всего педагогов, медицинских работников. Теперь следует улучшить качество предоставляемых гражданам услуг. В первую очередь это касается системы здравоохранения", – отметил Касым-Жомарт Токаев, поручив правительству взять на жесткий контроль работу системы медицинского страхования.

Ранее на расширенном заседании правительства 7 февраля Касым-Жомарт Токаев призвал усилить контроль за качеством строительства в Казахстане.