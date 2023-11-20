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Камиль Акатов освобожден от должности вице-министра науки

Камиль Акатов освобожден от должности вице-министра науки Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Камиль Акатов освобожден от должности вице-министра науки и высшего образования в связи с переходом на другую работу, сообщает Zakon.kz.

Об стало известно из сообщения пресс-службы правительства за 20 ноября 2023 года.

Камиль Акатов родился в 1991 году в Жамбылской области. Окончил университет Вуллонгонга (ОАЭ), Казахский университет технологии и бизнеса.

В 2015-2016 годы работал экспертом, главным экспертом проектного департамента АО "Казахстанский центр ГЧП".

С 2016 по 2022 годы – главный менеджер, старший менеджер, начальник управления, директор департамента АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

В 2022 году был председателем правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций "Qazinnovations".

С 2022 год по настоящее время – вице-министр науки и высшего образования РК.

16 ноября 2023 года сообщалось о назначении Азамата Панбаева. Он стал главой Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Казахстана.

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