События

Токаев принял акима Павлодарской области и дал ему важное поручение

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 16:31
21 мая 2026 года Касым-Жомарт Токаев принял акима Павлодарской области Асаина Байханова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президенту был представлен отчет о социально-экономическом развитии региона за 2025 год и первый квартал 2026 года. По итогам прошлого года в Павлодарской области обеспечена положительная динамика по всем основным показателям.

Асаин Байханов сообщил, что в экономику региона привлечено порядка 1,3 трлн тенге инвестиций, рост составил более 47%. По темпам привлечения инвестиций область занимает одну из лидирующих позиций в стране.

"Объем промышленного производства за 2025 год достиг 4,1 трлн тенге. В регионе добывается 58% угля, вырабатывается 42% электроэнергии и производится 58% ферросплавов от общего объема страны. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства увеличился на 9,6% и составил 571,4 млрд тенге. Среди регионов страны область занимает первое место по применению влагосберегающих технологий орошения, что позволило обеспечить значительный объем урожая картофеля, а также подсолнечника и гречихи", – доложил аким.

Также он проинформировал о ходе исполнения социальных обязательств. Так, в регионе создано свыше 30 тысяч новых рабочих мест, построены две городские и три сельские школы, а также 30 объектов здравоохранения. В текущем году планируется возвести еще две школы и реализовать пять крупных социально значимых проектов.

"По итогам 2025 года обеспечен 100-процентный доступ сельского населения к чистой питьевой воде. Полностью обновлен общественный транспорт в трех городах области. Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии достигла 96%, проведен ремонт 621 км автомобильных и внутрипоселковых дорог. В этом году планируется завершить асфальтирование подъездных дорог ко всем перспективным селам региона", – указано в отчете.

Асаин Байханов также представил информацию об исполнении его поручений по строительству нового моста через реку Иртыш, реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта и парка "Шахтер", обновлению трамвайного парка, строительству ГРЭС-3, а также реализации проекта "Долина центров обработки данных".

Отдельное внимание Касым-Жомарт Токаев уделил развитию авиационного сообщения с городом Экибастузом, поручив акиму области проработать вопрос открытия нового аэропорта.

Реализация этого проекта позволит значительно повысить транспортную доступность и инвестиционную привлекательность региона, что придаст новый импульс дальнейшему социально-экономическому развитию области.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по привлечению инвестиций, развитию социальной инфраструктуры и модернизации инженерно-коммунального комплекса.

Отметим, что сегодня президент выступил на церемонии награждения работников культуры и искусства и наградил ряд звезд культуры Казахстана.

