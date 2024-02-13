Токаев назначил нового главу АФМ

Назначен новый глава Агентства РК по финансовому мониторингу. Им стал Дмитрий Малахов, который ранее занимал должность зампредседателя АФМ, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев 13 февраля 2024 года.

"Назначить Малахова Дмитрия Михайловича председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в документе.

Дмитрий Малахов родился 27 августа 1974 года в Кокшетау. В 1991-1995 годы учился в Алматинской высшей школе МВД РК, в 2003-2005 годы – Университете экономики и финансов им. Рыскулова (специальность "Юрист - правовед, экономист").

Трудовую деятельность начал с работы в органах внутренних дел, финансовой полиции, Антикоррупционной службе и Службе экономических расследований. С 2004 по 2019 годы был замруководителя департаментов регионального и центрального аппарата Министерства внутренних дел, Финансовой полиции и Национального бюро по противодействию коррупции, с 2019 по 2020 годы – руководителем Оперативного департамента Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

В 2020-2022 годы занимал должность зампредседателя Агентства РК по противодействию коррупции, в 2022-2023 годы – первого зампредседателя Агентства РК по противодействию коррупции.

До назначения председателем Агентства РК по финансовому мониторингу, с октября 2023 года Дмитрий Малахов был зампредседателя АФМ РК.