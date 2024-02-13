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Токаев прибыл с государственным визитом в Катар

президент РК Фото: Акорда
Токаев прибыл с государственным визитом в Катар. В международном аэропорту "Хамад" в Дохе Президента Казахстана встретил Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. У трапа самолета была выстроена рота Почетного караула, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, после завершения церемонии главы государств коротко обменялись мнениями в зале почетных гостей аэропорта.

"Завтра, 14 февраля, Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и Премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов", – говорится в сообщении.

Президент также примет участие в казахско-катарском инвестиционном круглом столе и проведет встречи с капитанами катарского бизнеса.

Ранее сообщалось, что Токаев 13-14 февраля посетит Катар с государственным визитом.

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