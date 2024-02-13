Токаев прибыл с государственным визитом в Катар

Фото: Акорда

Токаев прибыл с государственным визитом в Катар. В международном аэропорту "Хамад" в Дохе Президента Казахстана встретил Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. У трапа самолета была выстроена рота Почетного караула, сообщает Zakon.kz.

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