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Политика

Токаев лично прибыл в Доху, чтобы выразить соболезнования Эмиру Катара

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 23:13 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Доху, чтобы лично выразить слова соболезнования Эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани и членам правящей семьи в связи с кончиной Эмира-отца шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, передает Zakon.kz.

Об этом 13 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды. По их данным, глава государства отметил неоценимый вклад шейха Хамада в построение сильного и успешного государства Катар.

"Многие знаковые исторические достижения современного Катара и высокий авторитет страны на мировой арене неразрывно связаны с его именем. Шейх Хамад был государственным деятелем мирового масштаба и настоящим другом казахского народа", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, шейх Хамад бен Халифа Аль Тани внес огромный вклад в становление и успешное развитие казахско-катарских отношений.

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 23:13

Фото: akorda.kz

Он дважды посещал Казахстан с официальными визитами, а во время его первой поездки Касым-Жомарт Токаев встречал Эмира в качестве министра иностранных дел.

Глава нашего государства с глубокой благодарностью отметил, что по инициативе шейха Хамада в Астане была построена мечеть имени Аль-Фараби, а также осуществлен ряд социальных и инфраструктурных проектов в первые годы независимости Казахстана. Все это – яркое свидетельство истинной дружбы и взаимопонимания между двумя странами.

"В этот скорбный момент мы молимся, чтобы Всевышний даровал покойному место в раю", – сказал президент Казахстана.

В свою очередь Эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приезд и личную поддержку, что отражает особый характер братских отношений между народами Казахстана и Катара.

По инициативе катарской стороны состоялся обмен мнениями по нынешней международной обстановке, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

В завершение глава нашего государства подтвердил свое приглашение Эмиру Катара совершить визит в Казахстан в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято.

Ранее президент Азербайджана отметил роль Токаева в развитии двусторонних отношений.

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Канат Болысбек
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