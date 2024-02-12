Токаев посетит Катар с государственным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13-14 февраля посетит Катар с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 12 февраля, президент в ходе государственного визита проведет переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.

"Глава государства также примет участие в казахско-катарском инвестиционном круглом столе и проведет ряд встреч с капитанами катарского бизнеса", – отметили в пресс-службе.

В октябре 2023 года Касым-Жомарт Токаев и эмир Катара провели телефонные переговоры, в которых обсудили партнерство и расширение казахско-катарского сотрудничества.