Мажилис взял в работу законопроекты о госслужбе

Депутаты Мажилиса 14 января 2026 года на пленарном заседании взяли в работу законопроекты о государственной службе, а также о внесении изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам госслужбы, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Снежана Имашева рассказала, что данные проекты законов направлены на повышение качества государственного управления. "Проектами законов усиливается привлекательность государственной службы, внедряются механизмы карьерного роста и создаются условия для привлечения и удержания квалифицированных кадров. Закрепляется клиентоориентированная модель поведения государственных служащих, при этом приоритет отводится качеству и доступности оказываемых госуслуг. Кроме того, совершенствуются системы дисциплинарной ответственности, внедряются справедливые и гибкие подходы, особое внимание уделяется принципу профилактики. В целом, проекты законов направлены на формирование современной, профессиональной, подотчетной обществу государственной службы", – озвучила спикер. Ранее депутаты Мажилиса взяли в работу законопроекты о ратификации протоколов к соглашениям ОДКБ по статусу сил коллективной безопасности и перевозкам воинских формирований.

