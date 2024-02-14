Токаев пригласил катарские компании принять участие в добыче важных видов сырья

Касым-Жомарт Токаев пригласил катарские компании принять участие в добыче и переработке критически важных видов сырья, таких как кобальт, литий и другие, необходимых для мировой экономики, сообщает Zakon.kz.

Наряду с этим глава государства подчеркнул, что возлагает большие надежды на партнерство в области сельского хозяйства.



"Будучи девятой страной в мире по своей территории, 70% которой занимают пашни, Казахстан является надежной житницей Центральной Азии. Наша сельскохозяйственная продукция уже экспортируется в более чем 80 стран, и мы стремимся удвоить экспорт за счет трехкратного повышения производительности в этой отрасли. Казахстан может стать надежным партнером по поставкам «халяльной» и органической сельскохозяйственной продукции на рынок Катара. Я знаю о заинтересованности компании Hassad Food в строительстве завода по глубокой переработке зерна и гороха. Мы готовы поддержать эту инициативу. Мы также заинтересованы в развитии производства мяса, фруктов, овощей, зерна, муки и других продуктов с дальнейшими прямыми поставками в Катар", – сообщил президент.

В выступлении также было отмечено, что сектор цифровизации является приоритетным в повестке дня обеих стран, которые стремятся стать ведущими технологическими центрами.

"ООН включила Казахстан в тридцатку лучших стран по адаптации цифровых технологий. За последние 3 года IT-экспорт увеличился в 16 раз и составил около 500 миллионов долларов. Чтобы повысить нашу конкурентоспособность, мы разрабатываем новаторские технологии искусственного интеллекта, создавая суперкомпьютеры и центры обработки данных. Вместе с нашими соседями мы также планируем построить оптико-волоконную линию связи через Каспийское море и изучить возможности расширения оптических линий связи со странами Залива. Мы приветствуем планы Power International Holding стать одним из ключевых игроков на телекоммуникационном рынке Казахстана", – подчеркнул глава государства.