#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
539.06
623.75
6.63
События

Токаев принял участие в экологической акции

люди, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 12:11 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в экологической акции "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

Президент совместно с волонтерами и экоактивистами принял участие в посадке деревьев на территории столичного Ботанического сада, сообщили в Акорде 11 октября 2025 года.

В рамках общенациональной акции в этом году по всей стране было высажено около 2,4 млн саженцев.

Президент сфотографировался на память с присутствовавшей молодежью.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

В Астане сегодня, 11 октября, стартовал масштабный общегородской субботник.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Токаев принял участие в столичном субботнике
12:23, 29 апреля 2023
Токаев принял участие в столичном субботнике
Более полутора тысяч алматинцев приняли участие в общенациональной эко-акции "Тазару"
19:45, 23 марта 2024
Более полутора тысяч алматинцев приняли участие в общенациональной эко-акции "Тазару"
Свыше 30 представителей акмолинских СМИ приняли участие в акции "Чистый Казахстан"
14:28, 27 апреля 2024
Свыше 30 представителей акмолинских СМИ приняли участие в акции "Чистый Казахстан"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: