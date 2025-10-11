Токаев принял участие в экологической акции
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в экологической акции "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.
Президент совместно с волонтерами и экоактивистами принял участие в посадке деревьев на территории столичного Ботанического сада, сообщили в Акорде 11 октября 2025 года.
В рамках общенациональной акции в этом году по всей стране было высажено около 2,4 млн саженцев.
Президент сфотографировался на память с присутствовавшей молодежью.
Фото: Акорда
Фото: Акорда
Фото: Акорда
В Астане сегодня, 11 октября, стартовал масштабный общегородской субботник.
