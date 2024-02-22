Токаев рассказал, что позволит обогатить казахстанцев

22 февраля 2024 года Касым-Жомарт Токаев принял руководителя холдинга "Байтерек" Рустама Карагойшина. Глава государства подробно заслушал отчет и дал наставления, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным официального сайта Акорды, Карагойшин рассказал об итогах работы холдинга за 2023 год и планах на текущий год.

Также он сообщил, что общий вклад холдинга в поддержку бизнеса составил порядка 2,5 трлн тенге.

В дальнейшем, по его словам, в целях обеспечения качественного и устойчивого развития экономики "Байтерек" намерен сосредоточить усилия на комплексном финансировании точек роста с приоритетом на сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность, инфраструктуру, транспорт и логистику, а также жилищное строительство.

Кроме того, доложил о планах по оказанию мер, направленных на поддержку и развитие конкурентоспособных предпринимателей:

расширение финансирования проектов малого, среднего и крупного бизнеса во всех регионах страны;

активная поддержка предпринимателей в малых и моногородах, а также на селе.

"Глава государства подчеркнул важность активизации работы в этих направлениях и отметил, что планомерная реализация поставленных задач позволит достичь значительных результатов в укреплении экономики и повышении благосостояния граждан Казахстана", – сказано в сообщении.

Ранее президент Казахстана направил поздравительную телеграмму королю Саудовской Аравии. Токаев пожелал королю благополучия и долголетия, а братскому саудовскому народу – счастья и процветания.