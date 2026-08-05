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События

Токаев поручил усилить поддержку МСБ и повысить доступность жилья для казахстанцев

Рустам Карагойшин, Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 17:05 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления холдинга "Байтерек" Рустама Карагойшина. Об этом сегодня, 5 августа 2026 года, стало известно из сайта Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президенту был представлен доклад о ходе реализации его поручений и ключевых направлениях дальнейшего развития холдинга.

Глава государства был проинформирован о том, что инвестиционный и кредитный портфели достигли 14,3 трлн тенге с прогнозом роста до 16,5 трлн тенге, при этом чистая прибыль сохраняется на уровне свыше 400 млрд тенге ежегодно.

По итогам 2025 года за счет поддержки холдинга 77,5 тыс. семей обеспечено жильем, в том числе 11,6 тыс. очередников.

В прошлом году профинансировано 77 крупных проектов и 27,4 тыс. проектов малого и среднего бизнеса, поддержан 131 экспортер, 7,2 тыс. сельхозтоваропроизводителей на проведение весенне-полевых работ передано в лизинг 11,4 тыс. единиц сельхозтехники.

Касым-Жомарту Токаеву сообщили о проводимой трансформации и новой долгосрочной стратегии развития "Байтерека".

Проект предусматривает переход к модели проактивного инвестиционного холдинга, ориентированного на эффективное управление активами, создание условий для сильного бизнеса и повышение качества жизни населения.

Президенту также доложили о реализации ряда инвестиционных проектов. До конца этого года на рассмотрение Инвестиционного совета планируется вынести 26 проектов, направленных на импортозамещение, развитие экспорта и инфраструктуры.

"По итогам встречи глава государства подчеркнул важность обеспечения устойчивого экономического роста, привлечения долгосрочных инвестиций, поручил усилить поддержку МСБ и уделил особое внимание повышению доступности жилья для граждан", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

4 августа 2026 года президент Казахстана провел телефонный разговор с премьер-министром Армении. Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с переназначением на должность премьер-министра Армении. Также они обсудили развитие отношений Казахстана и Армении.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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