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Как модернизируют ТЭЦ и решают проблемы с дефицитом воды на западе Казахстана

Как модернизируют ТЭЦ и решают проблемы с дефицитом воды в Уральске, рассказали Бектенову Фото: primeminister.kz
23 февраля 2024 года премьер-министр Олжас Бектенов прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область. Там он посетил ряд объектов коммунально-энергетического сектора Уральска, где ознакомился с темпами модернизации инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

На сайте главы правительства отмечено, что в ходе поездки Бектенов посетил предприятие водоснабжения и водоотведения "Батыс Су Арнасы", функционирующее с 1961 года.

Основным источником питьевого водоснабжения Уральска является река Жайык и подземные источники. Премьер-министру доложили, что в 2023 году завершено строительство 6 водозаборных скважин. Вместе с тем существующее водоочистное сооружение имеет высокую изношенность.

"Олжас Бектенов обратил внимание руководства региона на поступающие жалобы от жителей по причине дефицита питьевой воды, особенно в летнее время, и поручил до конца года завершить разработку ПСД по реконструкции водоочистного сооружения с увеличением его производительности до 50 тыс. кубометров в сутки. Правительством будет обеспечено необходимое содействие", – говорится в сообщении.
Как модернизируют ТЭЦ и решают проблемы с дефицитом воды в Уральске, рассказали Бектенову

Фото: primeminister.kz

Кроме того, отдельно ряд поручений был дан по ускорению модернизации сетей водоснабжения (износ – 60,5%), водоотведения (износ – 61,3%), а также реконструкции канализационно-насосных станций.

Далее премьер-министр ознакомился с текущей ситуацией на предприятии по производству электрической и тепловой энергии АО "Жайыктеплоэнерго", находящемся в красной зоне риска. Во время посещения Олжас Бектенов осмотрел главную диспетчерскую, турбинный зал и котельную.

Как модернизируют ТЭЦ и решают проблемы с дефицитом воды в Уральске, рассказали Бектенову

Фото: primeminister.kz

Как модернизируют ТЭЦ и решают проблемы с дефицитом воды в Уральске, рассказали Бектенову

Фото: primeminister.kz

На сегодня на предприятии завершен ремонт трех котлоагрегатов (№2, 4, 9) и турбины, отремонтировано также 16,5 км теплосетей. Кроме того, начата разработка проекта поэтапной замены трех энергетических котлов и турбины №3. Данные меры нацелены на увеличение надежности всей станции.

"Как отметил глава государства, обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов – одна из базовых функций правительства и акиматов. По республике изношенность ТЭЦ достигает 66%, а в Уральске доходит до 86%. Как будет готова проектно-сметная документация, акимат должен внести соответствующую заявку. Будем рассматривать и поэтапно решать".Олжас Бектенов

Главе правительства также доложили о проводимой работе по повышению производства товарного газа и ходе газификации региона.

Кроме того, с учетом продолжающегося отопительного сезона премьер-министр поручил руководству региона держать на особом контроле обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов.

Справочно: Средний износ ТЭЦ по РК достиг 66%. В рамках реализации поручений главы государства для снижения износа по 19 ТЭЦ, находящимся в красной зоне, реализуется капитальный ремонт 28 котлов и 16 турбин. Всего на теплоисточниках страны в 2024 году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин.

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Олжас Бектенов Западно-Казахстанская область Казахстан Уральск
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