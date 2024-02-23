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Законодательство РК

Олжас Бектенов проверил темпы работ по снижению износа на Уральской ТЭЦ

осмотр ТЭЦ Фото: пресс-служба Правительства РК
Премьер-министр РК Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетил ряд объектов коммунально-энергетического сектора города Уральска, где ознакомился с темпами модернизации инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

В ходе поездки глава правительства посетил предприятие водоснабжения и водоотведения "Батыс Су Арнасы", функционирующее с 1961 года.

Основным источником питьевого водоснабжения города Уральска является река Жайык и подземные источники.

В 2023 году завершено строительство 6 водозаборных скважин.

Вместе с тем существующее водоочистное сооружение имеет высокую изношенность.

осмотр ТЭЦ

Фото: пресс-служба Правительства РК

Олжас Бектенов обратил внимание руководства региона на поступающие жалобы от жителей по причине дефицита питьевой воды, особенно в летнее время, и поручил до конца года завершить разработку ПСД по реконструкции водоочистного сооружения с увеличением его производительности до 50 тыс. кубометров в сутки.

Правительством будет обеспечено необходимое содействие.

осмотр ТЭЦ

Фото: пресс-служба Правительства РК

Отдельно ряд поручений был дан по ускорению модернизации сетей водоснабжения (износ – 60,5%), водоотведения (износ – 61,3%), а также реконструкции канализационно-насосных станций.

Кроме того, премьер-министр ознакомился с текущей ситуацией на предприятии по производству электрической и тепловой энергии АО "Жайыктеплоэнерго", находящемся в красной зоне риска.

осмотр ТЭЦ

Фото: пресс-служба Правительства РК

Во время посещения Олжас Бектенов осмотрел главную диспетчерскую, турбинный зал и котельную.

На сегодня на предприятии завершен ремонт трех котлоагрегатов (№2,4,9) и турбины, отремонтировано также 16,5 км теплосетей. Кроме того, начата разработка проекта поэтапной замены трех энергетических котлов и турбины №3. Данные меры нацелены на увеличение надежности всей станции.

"Как отметил глава государства, обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов – одна из базовых функций правительства и акиматов. По республике изношенность ТЭЦ достигает 66%, а в Уральске доходит до 86%. Как будет готова проектно-сметная документация, акимат должен внести соответствующую заявку. Будем рассматривать и поэтапно решать", – отметил Олжас Бектенов.
осмотр ТЭЦ

Фото: пресс-служба Правительства РК

Главе правительства также доложили о проводимой работе по повышению производства товарного газа и ходе газификации региона.

Кроме того, с учетом продолжающегося отопительного сезона премьер-министр поручил руководству региона держать на особом контроле обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов.

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Олжас Бектенов Правительство РК Западно-Казахстанская область Уральск
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