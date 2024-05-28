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Экс-советник министра финансов Казахстана получил должность в Минздраве

Экс-советник министра финансов Казахстана получил должность в Минздраве, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 20:01 Фото: gov.kz
Тулеген Сарсембаев, который с июля 2023 года занимал должность советника министра финансов Казахстана, назначен руководителем аппарата Министерства здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 мая 2024 года рассказали в Минздраве.

"Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан руководителем аппарата ведомства назначен Тулеген Капсалыкович Сарсембаев", – говорится в сообщении.

Тулеген Сарсембаев родился 10 марта 1968 года в Тюменской области. Окончил в 1991 году Алма-Атинский институт народного хозяйства, затем по специальности "юриспруденция" получил диплом Государственного международного Казахско-Турецкого университета им. Х. А. Ясави.

Трудовую деятельность начинал бухгалтером, начальником планово-экономического отдела учебно-опытного хозяйства "Аксай" Алма-Атинского зооветеринарного института, более 20 лет работал и возглавлял областные департаменты органов государственных доходов.

Занимал должности заместителя акима Южно-Казахстанской и Туркестанской областей, руководителя аппарата акима Алматинской области.

С июля 2023 года – советник министра финансов РК.

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Ранее сообщалось, что назначен новый заместитель руководителя аппарата акима Алматы. Им стал Шархан Турсунбаев.

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