Ерлана Нурпеисова освободили от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК
Фото: primeminister.kz
Ерлана Нурпеисова освободили от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом появилась на сайте правительства РК вечером, 17 января 2025 года.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Нурпеисов Ерлан Садкенович освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям", – говорится в сообщении.
Нурпеисов был назначен вице-министром по ЧС в сентябре 2023 года.
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