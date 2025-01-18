Ерлана Нурпеисова освободили от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК

Ерлана Нурпеисова освободили от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась на сайте правительства РК вечером, 17 января 2025 года.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Нурпеисов Ерлан Садкенович освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям", – говорится в сообщении.

Нурпеисов был назначен вице-министром по ЧС в сентябре 2023 года.