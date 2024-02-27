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Законодательство РК

Назначен новый пресс-секретарь премьер-министра Казахстана

Назначен новый пресс-секретарь премьер-министра Казахстана Фото: primeminister.kz
Пресс-секретарем премьер-министра Казахстана назначена Диляра Аленова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 февраля 2024 года рассказали в пресс-службе правительства.

Диляра Аленова родилась 3 сентября 1993 года. Окончила в 2015 году университет КазГЮУ по специальности "международное право".

Трудовую деятельность начала в 2014 году журналистом. В разные годы работала в Службе центральных коммуникаций при президенте РК, Комитете информации Министерства информации и коммуникаций РК, АО "Казконтент", пресс-службе премьер-министра РК.

Занимала должности руководителя КГУ "Региональная служба коммуникаций города Алматы", руководителя отдела коммуникационных практик Управления общественного развития Алматы, руководителя пресс-службы акимата Алматы.

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