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Токаеву подарили фонарь железнодорожника

Токаеву подарили фонарь железнодорожника Фото: akorda.kz
28 февраля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев встретился с ветеранами железнодорожной отрасли, которые вручили ему необычный подарок, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие Калтай Самбетов, Борис Есенаманов, Марат Хамзин, Болатбек Дуйсемалиев, Куаныш Котырев, Ескендир Рахметжанов, Оразгали Ахметбаев и другие почетные железнодорожники.

Глава государства, как отмечено на официальном сайте Акорды, обсудил с опытными специалистами перспективы развития железной дороги.

Токаеву подарили фонарь железнодорожника

Фото: akorda.kz

Ветераны высказали мнение, что правильный подбор кадров играет важную роль в отрасли.

Кроме того, в честь 120-летия железной дороги Казахстана ветераны с наилучшими пожеланиями вручили главе государства фонарь железнодорожника.

По словам президента, дорога – это источник жизни. Также Токаев добавил, что без железных дорог экономика не будет развиваться.

Токаеву подарили фонарь железнодорожника

Фото: akorda.kz

"Я уделяю первостепенное внимание развитию железнодорожной отрасли. Сегодня провели хорошее мероприятие, связанное с открытием сухого порта в городе Сиане. Действительно, транспорт и логистика являются приоритетными направлениями. Сейчас все государства борются за доступ к транспортно-логистическим возможностям. Потенциал – даже не столько природные ресурсы, сейчас главное – перевозка товаров, налаживание логистических цепочек. Я ценю ваш труд. Самое главное – общество ценит ваш труд. Надеюсь, что с высоты опыта вы будете давать рекомендации, ценные советы руководителям железнодорожной отрасли, соответствующим профильным министерствам. Поэтому вместе надо работать".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев в режиме телемоста дал старт работе транспортно-логистического терминала в городе Сиане, построенного в рамках совместного проекта Казахстана и Китая. Затем президент открыл новый Инновационный центр, созданный АО "НК "КТЖ" совместно с китайской компанией Huawei.

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