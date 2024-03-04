4 марта 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева. На встрече глава государства заслушал доклад об итогах социально-экономического развития области за 2023 год, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в публикации официального сайта Акорды, по основным экономическим показателям в регионе наблюдается положительная динамика.



Отмечено, что президенту был представлен план, направленный на повышение уровня благосостояния жителей области.

План включает в себя меры по модернизации сельского хозяйства, развитию инфраструктуры и обеспечению населения качественной питьевой водой.

"Особое внимание уделено эффективному использованию транспортно-логистического потенциала региона и развитию туризма. В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений", – говорится в публикации.

Ранее в Акорде с участием президента состоялась официальная церемония принесения присяги вновь назначенным председателем суда МФЦА лордом Яном Бернеттом.