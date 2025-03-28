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Политика

Токаев принял акима Алматы

Токаев, Досаев, Алматы, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 16:30 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева. 28 марта 2025 года глава государства заслушал доклад о предварительных итогах социально-экономического развития за январь-февраль 2025 года и перспективах развития города, сообщает Zakon.kz.

Как заявил Ерболат Досаев, за отчетный период краткосрочный экономический индикатор ускорился до 7%, по итогам года ожидается рост валового регионального продукта на 6,4%.

Кроме того, в соответствии с поручением президента в Алматы продолжается диверсификация экономики и работа по привлечению инвестиций.

По словам акима, до конца 2025 года в городе будет запущено 33 новых инвестиционных проекта на сумму более 450 млрд тенге, а общий объем привлекаемых инвестиций достигнет 2,2 трлн тенге – на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

Также аким отчитался об эффективной реализации инициированной главой государства программы "Таза Қазақстан" по формированию культуры бережного отношения к окружающей среде.

Для комплексного содержания дворовых территорий, улично-дорожной сети и зеленых зон внедрены трехлетние договоры.

Далее Токаев был проинформирован об исполнении его поручений по улучшению экологической ситуации в городе, переходу к полной экологизации общественного транспорта до конца 2025 года и о ходе реализации проектов по формированию Транспортного каркаса Алматы.

По итогам встречи президент поручил уделить особое внимание вопросам экологии, модернизации инженерной и социальной инфраструктуры, обеспечению качественного наружного освещения до конца 2025 года, а также реализации его поручений по устойчивому развитию города.

Ранее сообщалось, что 29 марта 2025 года в Алматы состоится неформальная встреча Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 16:30
Жителей Алматы предупредили о дорожных ограничениях 29 марта

В ходе переговоров главы государств планируют обсудить перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества, а также региональную повестку.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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