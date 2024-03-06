МИД Казахстана подтвердил позицию страны по палестино-израильскому конфликту

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу принял участие в чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, посвященной ситуации в Палестине, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении Нуртлеу выразил особую тревогу в связи с затяжной гуманитарной катастрофой в секторе Газа, выходом из которой может быть только скорейшее прекращение боевых действий.

"Казахстан призвал активизировать усилия по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона, что представляется особо важным в преддверии предстоящего священного месяца Рамадан. Глава внешнеполитического ведомства Казахстана поприветствовал многосторонние посреднические усилия под руководством Катара и Египта по переговорам о прекращении огня и обмене заложниками между ХАМАС и Израилем. Он также высоко оценил роль Египта в эвакуации казахстанских граждан и членов их семей из Газы для последующей репатриации", – говорится в сообщении МИД РК.

При этом Нуртлеу подтвердил неизменную позицию Казахстана, в соответствии с которой единственным решением многолетнего конфликта является создание Палестинского государства в границах 1967 года на основе формулы "два государства для двух народов", утвержденной ООН.

В работе сессии приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран ОИС, в том числе Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Иордании, Ирана, Турции, Марокко.

По итогам СМИД ОИС была принята соответствующая резолюция.

28 февраля президент Египта заявил о скором прекращении огня в секторе Газа. Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил: "Даст Бог, в течение нескольких дней мы достигнем прекращения огня в Газе и сможем оказать помощь нашему народу в различных регионах".