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Политика

Казахстан призвал к немедленному прекращению огня между Ираном и Израилем на заседании ОИС

Мурат Нуртлеу, ОИС, МИД РК, Израиль, Иран, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 01:16 Фото: МИД РК
Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу 21 июня принял участие в работе 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МИД РК, в ходе встречи главы делегаций обсудили меры по урегулированию различных военно-политических и гуманитарных кризисов на пространстве ОИС, призвав к скорейшему разрешению ирано-израильского вооруженного противостояния и немедленному прекращению огня в секторе Газа.

"В повестку дня форума, прошедшего под лозунгом "ОИС в меняющемся мире", также вошли вопросы, связанные дальнейшим реформированием Организации, укреплением многопланового сотрудничества между странами-участницами, положением мусульманских меньшинств в мире, разоружением и исламофобией", – говорится в сообщении.

В своем выступлении министр иностранных дел Казахстана акцентировал внимание на важности деэскалации ситуации вокруг Ирана и призвал к открытию гуманитарных коридоров для доставки продовольствия и медикаментов в сектор Газа.

"Казахстан подтверждает свою твердую поддержку усилиям международного сообщества по стабилизации обстановки и обеспечению безопасности в регионе и вновь призывает к немедленному прекращению огня и беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в Газу", – заявил Нуртлеу.

Кроме того, глава МИД РК озвучил ряд предложений, направленных на укрепление роли ОИС на международной арене, и выразил готовность Казахстана внести свою лепту в этот процесс.

Отмечается, что в ходе 51-й сессии СМИД будут рассмотрены и приняты более 100 резолюций по различным направлениям, в том числе политическим, экономическим, юридическим, гуманитарным и административно-финансовым вопросам. Казахстанские инициативы нашли свое отражение и были закреплены в соответствующих документах СМИД.

Ранее сообщалось, что Иран запросил спецзаседание Совета министров иностранных дел стран ОИС. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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