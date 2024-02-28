Президент Египта заявил о скором прекращении огня в секторе Газа
Фото: Zakon.kz
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС будет достигнуто в скором времени, передает Zakon.kz.
Как пишет Shorouk News, такое заявление глава Египта сделал на пятой юбилейной церемонии "Способные к изменениям", организованной для людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями.
"Даст Бог, в течение нескольких дней мы достигнем прекращения огня в Газе и сможем оказать помощь нашему народу в различных регионах", – сказал ас-Сиси.
По его словам, Египет продолжит оказывать поддержку палестинцам вплоть до создания Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что ожидает перемирия в конфликте между Израилем и ХАМАСом. И оно может состояться, по его мнению, 4 марта.
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