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Президент Египта заявил о скором прекращении огня в секторе Газа

Президент Египта заявил о скором прекращении огня в секторе Газа Фото: Zakon.kz
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС будет достигнуто в скором времени, передает Zakon.kz.

Как пишет Shorouk News, такое заявление глава Египта сделал на пятой юбилейной церемонии "Способные к изменениям", организованной для людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями.

"Даст Бог, в течение нескольких дней мы достигнем прекращения огня в Газе и сможем оказать помощь нашему народу в различных регионах", – сказал ас-Сиси.

По его словам, Египет продолжит оказывать поддержку палестинцам вплоть до создания Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что ожидает перемирия в конфликте между Израилем и ХАМАСом. И оно может состояться, по его мнению, 4 марта. 

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