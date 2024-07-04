Расширение на Запад: что означает для ШОС вступление Беларуси

4 июля 2024 года в Астане главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества подписали документ о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС, сообщает Zakon.kz.

Перед оглашением решения членов ШОС президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал:

"Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых авторитетных международных структур. Благодаря уникальности и огромному потенциалу нашего объединения интерес к нему в мире неуклонно растет. Сегодня на саммите в Астане будет принято важное решение о дальнейшем расширении нашей организации. В этой связи хочу поприветствовать президента Республики Беларусь, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко. Беларусь выполнила необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества. Если нет возражений, предлагаю начать заседание с церемонии подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств-членов ШОС". Касым-Жомарт Токаев

После этого решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС было принято.

Таким образом, Беларусь стала 10 государством-членом ШОС. Помимо нее, в ШОС входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Две страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС – Афганистан и Монголия. И еще 14 стран являются партнерами по диалогу.

На официальном сайте ШОС сказано:

ШОС сформировалась на базе соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении Вооруженных сил в районе границы, подписанных Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, соответственно, в 1996 и 1997 годах. Ввиду беспрецедентного для азиатского пространства характера данных соглашений было принято решение осуществлять мониторинг их исполнения на высшем уровне.

Вступление Беларуси в ШОС – вполне закономерный процесс, считает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев. Эта страна с 2015 года обладала в ШОС статусом наблюдателя, а в 2022 году подала заявку на членство в организации.

"Принятие Беларуси в состав Шанхайской организации сотрудничества – ясный сигнал о том, что ШОС может расширяться не только в азиатском направлении, но и в западном. ШОС вышла на границу с НАТО в прямом смысле. Именно такая оценка более всего уместна, потому что ШОС задумывалась как военно-политическая организация". Данияр Ашимбаев

По словам политолога, вступление Беларуси в организацию означает, что для ШОС сегодня важна не только безопасность в Азиатском регионе, но и намного шире – безопасность на огромном евроазиатском континенте.

Беларусь, обладая большим индустриальным и аграрным потенциалом, безусловно, усилит и экономику стран Шанхайской организации сотрудничества, которая объединяет 3,5 млрд человек с долей в мировом ВВП около 25%, уверен эксперт.