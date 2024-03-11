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Токаев поздравил вновь избранного президента Пакистана

Токаев поздравил вновь избранного президента Пакистана, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 12:55 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Асифа Али Зардари с избранием на пост президента Пакистана, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, Токаев направил поздравительную телеграмму.

"Уверен, что ваш богатый жизненный опыт и дальновидная политика внесут огромный вклад в дальнейшее развитие и процветание страны. Мы высоко ценим наше прочное партнерство с Пакистаном, основанное на искренней дружбе и взаимном уважении. Я рассчитываю на тесное взаимодействие с вами для укрепления и раскрытия новых возможностей двустороннего сотрудничества во благо наших стран", – говорится в телеграмме.

Президент пожелал Асифу Али Зардари успехов в его начинаниях, а пакистанскому народу – благополучия.

Асиф Али Зардари одержал победу над кандидатом от оппозиции Махмудом Ханом Ачакзаем, которого поддерживала партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф".

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