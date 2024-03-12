Эксперт: Казахстан и Азербайджан одни из основных инициаторов тюркских интеграционных процессов

В пять раз увеличился товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном с 2020 года. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе государственного визита в Баку. Президент добавил, что, конечно, абсолютные цифры, может быть, не столь впечатляющие.

Здесь предстоит поработать, но сама динамика не может не вызывать положительные оценки.



Страны располагают значительным экономическим потенциалом. В каком еще направлении сторонам можно усилить партнерство? И будет ли расти влияние Казахстана на Кавказе? Свое мнение выразил политолог Аман Мамбеталиев.



– Аман Кенжебаевич, Касым-Жомарт Токаев в ходе государственного визита в Баку высоко оценил уровень казахско-азербайджанского сотрудничества. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет.

– Это действительно так. Для сравнения, на геополитическом пространстве всей Евразии, где идет усугубление конфликтов, всевозможных исторических разногласий, кризисов, идут больше региональные какие-то движения в сторону разъединения, либо в сторону создания каких-либо альянсов, у нашей политики очень стабильный вектор. Несмотря на то, что регион на самом деле крайне сложный, я имею в виду кавказский регион, наши взаимоотношения с момента обретения независимости, на протяжении всего этого времени, всегда развивались динамично в положительной перспективе. Частота контактов и увеличение товарооборота лишь доказывают эти слова. То есть, действительно, перспективы колоссальные, они и экономические. Огромный десант наших дипломатов, чиновников и бизнесменов, который посетил Баку вместе с президентом, говорит о всестороннем развитии взаимоотношений между нами.



– В ходе визита нашего президента в Азербайджан состоялось первое заседание Высшего межгосударственного совета стран. Чего, на ваш взгляд, можно ожидать от создания новой диалоговой площадки?

– Повторюсь, вместе с президентом Касым-Жомартом Токаевым в Азербайджан полетели и наши чиновники, дипломаты для участия в Высшем межгосударственном совете Казахстана и Азербайджана, что также подтверждает создание многопрофильных, многоуровневых, многоступенчатых коммуникаций между нашими государствами. И это не только отношения в плане экономики и дипломатии, это и связи в сфере транспорта, логистики и в других отраслях, таких как туризм, экология, добыча ископаемых и многих иных вопросов, по которым как раз был подписан ряд документов в ходе этого мероприятия. И все это должно в ближайшей перспективе нарастить влияние Казахстана в Азербайджане, в регионе Кавказа и, наоборот, влияние Азербайджана в Казахстане и в Центральной Азии. На самом деле это очень большие процессы, которые идут в интеграционном коридоре развития между двумя странами, в том числе и в плане соединения коммуникаций двух регионов.

– Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что казахстанцы искренне радуются исторической победе Азербайджана, восстановлению суверенитета над собственной территорией. О чем говорит позиция президента РК?

– Это на самом деле так. Недавно прошедшая война, 44-дневная, как ее называют в Азербайджане, есть историческое восстановление территориальной целостности Азербайджана. Потому что в момент обретения независимости республика испытывала турбулентность, кризис, как внутренний, так и внешний. И в связи с этими и другими событиями до 25 процентов территории Азербайджана находилось под оккупацией. Она проводилась очень долго и только недавно завершилась путем победы. На протяжении всего этого конфликта казахстанская сторона выражала поддержку, потому что наше государство работает на основе Устава ООН. Также, помимо этого, главные для нас приоритеты – сохранность и территориальная целостность наших партнеров. Это такие вопросы, которые по факту являются краеугольными. И даже во время самого конфликта Казахстан всегда и всячески поддерживал Азербайджан, я имею в виду на дипломатическом уровне. И это без сомнения не может не говорить о том, что, помимо государства, Азербайджан поддерживали и рядовые казахстанцы. В социальных сетях это было особенно заметно. Наши граждане открыто выступали в поддержку азербайджанского народа, его военных сил и побед. Также они всячески демонстрировали вовлеченность и привязанность к тем ценностям, о которых я ранее сказал, территориальной целостности и исторической справедливости Азербайджана над территориями, которые все это время были под оккупацией.

– В ходе переговоров лидеры обсудили вопросы развития сотрудничества в ряде сфер. В каком направлении, по вашему мнению, стороны могут особо усилить партнерство?

– Без сомнения, самым перспективным, на мой взгляд, является нефтегазовый сектор. Исторически это наши, так сказать, хлебосольные отрасли, они очень важны и для Азербайджана, и для Казахстана. Думаю, что будет продолжен курс развития логистических коридоров, в плане развития безопасности региона. Напомню, недавно Азербайджан сумел восстановить территориальную целостность своей страны и вернуть контроль над Карабахом, соответственно, восстановив возможности для транспортировки товаров. Через Азербайджан мы можем поставлять нашу нефть, нефтепродукты, можем отправлять огромное количество других товаров со своего собственного рынка. Для этого были заключены соглашения со странами Персидского залива нашим президентом и министром иностранных дел. Помимо этого, у нас есть что дать друг другу в плане экологии, развития логистики и транспортных коммуникаций. Здесь очень много возможностей и перспектив. Также у нас есть отрасль, которая все это время была закрыта, с недавних пор ее начали активно развивать, я имею в виду туризм. Наши граждане и граждане Азербайджана стали все чаще посещать территории государств друг друга. Помимо визитов, начали развиваться коммуникации в плане бизнеса, и это без сопровождения государства. Просто есть интерес азербайджанских жителей в Казахстане и наоборот, интересы казахстанского бизнеса в Азербайджане. И я думаю, что это тоже очень хорошие перспективы для развития межгосударственных отношений, не только на уровне государства, но и на уровне физических лиц.

– Какие еще перспективы сотрудничества Астаны и Баку вы видите?

– Вообще в последнее время взаимоотношения между нашими государствами значительно выросли, нарастили большой потенциал, который реализуется. Интеграционные процессы включают в себя все сферы, в том числе экономические, что немаловажно. Сюда входят и энергетика, безопасность, дипломатические коммуникации, все это усиливается. Об этом говорит и учащение количества визитов, встреч на высшем уровне. Для Казахстана Азербайджан является окном в Европу, а для Азербайджана наша страна служит окном в Центральную и Восточную Азию. Коммуникация и интеграция двух этих государств сулит существенное развитие двух регионов – Кавказского и Большого Центрально-Азиатского. Хочется заострить внимание на роли тюркской интеграции, потому что Азербайджан и Казахстан – одни из основных государств-инициаторов всех тюркских интеграционных процессов с момента обретения независимости. Помимо Турции, как основного локомотива, наши республики также активно принимали участие и инициировали множество программ, и сейчас это только подтверждается. Данные интеграционные процессы выходят на новый уровень, который подразумевает собой экономическую интеграцию и объединение, создание идентичной стандартизированной системы модели экономики. Системы, в которых товары, услуги и люди могут двигаться без каких–либо ограничений, это хорошо. И одним из главных инициаторов проводимой работы, что в кавказском регионе, что в регионе Центральной Азии, выступают, без сомнения, Казахстан и Азербайджан.