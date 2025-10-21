15 документов о сотрудничестве подписали Казахстан и Азербайджан

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев приняли Совместное заявление по случаю 20-летия подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Казахстаном и Азербайджаном, сообщает Zakon.kz.

В целом, как говорится в публикации Акорды, в рамках государственного визита президента Азербайджана в Казахстан было подписано 15 документов о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта, промышленной безопасности, здравоохранения и статистики, культурно-гуманитарных связей.

В Акорде уже состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Токаев и Алиев также успели провести переговоры.

После президентам презентовали проект "Развитие Среднего коридора".