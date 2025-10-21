#АЭС в Казахстане
Политика

15 документов о сотрудничестве подписали Казахстан и Азербайджан

Токаев и Алиев, президенты, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 14:43 Фото: akorda.kz
Президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев приняли Совместное заявление по случаю 20-летия подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Казахстаном и Азербайджаном, сообщает Zakon.kz.

В целом, как говорится в публикации Акорды, в рамках государственного визита президента Азербайджана в Казахстан было подписано 15 документов о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта, промышленной безопасности, здравоохранения и статистики, культурно-гуманитарных связей.

В Акорде уже состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Токаев и Алиев также успели провести переговоры.

Токаев: Азербайджан для Казахстана – особая страна

После президентам презентовали проект "Развитие Среднего коридора".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
С какими заявлениями выступили Токаев и Алиев перед СМИ
15:11, Сегодня
С какими заявлениями выступили Токаев и Алиев перед СМИ
Токаев направил телеграмму поздравления президенту Азербайджана
10:01, 24 мая 2025
Токаев направил телеграмму поздравления президенту Азербайджана
Президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали важный документ
14:01, 13 ноября 2024
Президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали важный документ
