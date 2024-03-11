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Токаев прилетел в Азербайджан

Токаев прибыл в Азербайджан, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 13:08 Фото: akorda.kz
11 марта 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджан, сообщает Zakon.kz.
Токаев прилетел в Азербайджан, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 13:08

Фото: akorda.kz

Telegram-канал Акорды опубликовал фотографии с места событий.

Токаев прилетел в Азербайджан, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 13:08

Фото: akorda.kz

Также отмечено, что в международном аэропорту имени Гейдара Алиева главу Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

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Ранее визит анонсировала пресс-служба президента Казахстана.

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