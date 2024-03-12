Токаев назначил членов Венецианской комиссии от Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 7 марта 2024 года "О членстве Республики Казахстан в Европейской комиссии за демократию через право", сообщает Zakon.kz.

Так, назначены:

председатель Конституционного суда РК Азимова Эльвира Абилхасимовна – членом Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) от Республики Казахстан;

министр юстиции РК Ескараев Азамат Несипбаевич – заместителем члена Венецианской комиссии от Республики Казахстан.

Ранее в Венецианскую комиссию от Казахстана входили Игорь Рогов и Унзила Шапак.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Венецианская комиссия, официально Европейская комиссия за демократию через право – консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в СЕ. Сессии проходят в Венеции, откуда и неофициальное название комиссии.