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Токаев назначил членов Венецианской комиссии от Казахстана

Токаев назначил членов Венецианской комиссии от Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 10:08 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 7 марта 2024 года "О членстве Республики Казахстан в Европейской комиссии за демократию через право", сообщает Zakon.kz.

Так, назначены:

  • председатель Конституционного суда РК Азимова Эльвира Абилхасимовна – членом Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) от Республики Казахстан;
  • министр юстиции РК Ескараев Азамат Несипбаевич – заместителем члена Венецианской комиссии от Республики Казахстан.

Ранее в Венецианскую комиссию от Казахстана входили Игорь Рогов и Унзила Шапак.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Венецианская комиссия, официально Европейская комиссия за демократию через право  консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в СЕ. Сессии проходят в Венеции, откуда и неофициальное название комиссии.

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