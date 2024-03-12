Лаура Мерсалимова назначена вице-министром юстиции

12 марта 2024 года Лауру Мерсалимову временно назначили вице-министром юстиции Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

"Постановлением правительства РК Мерсалимова Лаура Канатовна назначена на должность вице-министра юстиции, временно, на период нахождения в социальном отпуске Мукановой Алмы Кайратовны", – говорится в сообщении.

Лаура Мерсалимова родилась в 1981 году в Караганде. Окончила Казахский гуманитарно-юридический университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.



Трудовую деятельность начала в 2002 году ведущим специалистом отдела по делам ЗАГС Министерства юстиции РК.

В разные годы работала заместителем директора департамента МЮ РК, заместителем директора департамента, управляющим директором – директором департамента Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

С марта 2023 года по настоящее время – управляющий директор – директор департамента законодательства НПП "Атамекен".

Ранее стало известно, что Серика Туленбергенова назначили вице-министром по чрезвычайным ситуациям.