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Законодательство РК

Назначен вице-министр по ЧС

Назначен вице-министр по ЧС, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 15:45 Фото: primeminister.kz
15 октября 2024 года Кеген Турсынбаев назначен на должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства РК.

Кеген Турсынбаев родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище им. Ленинского комсомола, Евразийский государственный университет имени Л. Н. Гумилева, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В разные годы служил в рядах Республиканской гвардии, Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.

В 2020-2021 годах работал руководителем Департамента Комитета защиты прав потребителей по Восточно-Казахстанской области.

2021-2022 года – начальник отдела Управления делами президента РК.

В 2022-2024 годах занимал руководящие должности в структуре Министерства внутренних дел РК. С апреля 2024 года по настоящее время – председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК.

На этом посту он сменил Бауыржана Сыздыкова, которого освободили от должности 5 сентября 2024 года.

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