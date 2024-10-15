Назначен вице-министр по ЧС
Об этом рассказали в пресс-службе правительства РК.
Кеген Турсынбаев родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище им. Ленинского комсомола, Евразийский государственный университет имени Л. Н. Гумилева, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
В разные годы служил в рядах Республиканской гвардии, Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.
В 2020-2021 годах работал руководителем Департамента Комитета защиты прав потребителей по Восточно-Казахстанской области.
2021-2022 года – начальник отдела Управления делами президента РК.
В 2022-2024 годах занимал руководящие должности в структуре Министерства внутренних дел РК. С апреля 2024 года по настоящее время – председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК.
На этом посту он сменил Бауыржана Сыздыкова, которого освободили от должности 5 сентября 2024 года.