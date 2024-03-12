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Законодательство РК

Серик Туленбергенов назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям

Назначен вице-министр по чрезвычайным ситуациям, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 17:01 Фото: primeminister.kz
12 марта 2024 года Серика Туленбергенова назначили вице-министром по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

"Постановлением правительства РК Туленбергенов Серик Тулювгалиевич назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям", – говорится в сообщении.

Серик Туленбергенов родился в 1974 году. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности "экономист"; Казахстанско-Американский свободный университет по специальности "юрист".

Трудовой стаж начинал бухгалтером в ТОО "АРЖ" (03.05.1995 – 27.11.1996). В разные годы работал контролером-ревизором государственных предприятий отделения комитета финансового контроля Министерства финансов РК; директором и генеральным директором ТОО; главным специалистом по привлечению инвестиций Управления предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области; заместителем акима города Риддера; заместителем акима Актюбинской области.

20 февраля от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям освободили Мереке Пшембаева.

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