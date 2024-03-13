Озвучиваются инициативы – принимаются законы: Жанар Тулиндинова о значимости Национального курултая

В преддверии очередного заседания Национального курултая политолог, исполнительный директор по вопросам обеспечения Института парламентаризма при УДП РК Жанар Тулиндинова рассказала Zakon.kz о важности площадки в деле построения Справедливого Казахстана.

- В Атырау 15 марта 2024 года состоится очередное заседание Национального курултая. В преддверии этого события хотелось бы поговорить о том, в чем заключается его цель и какое значение для страны имеет его деятельность именно сейчас?

- Чтобы наиболее точно определить миссию Ұлттық құрылтай, надо упомянуть контекст его создания.

Впервые с идеей по созданию площадки для построения общенационального диалога и консолидации казахстанского общества вокруг единых ценностей глава государства выступил после трагических январских событий, в мартовском Послании 2022 года. А первое заседание курултая состоялось в июне 2022 года, сразу после одобрения поправок в Конституцию на общенациональном референдуме. Это и предопределило цели создания Ұлттық құрылтай как площадки для преодоления возможных внутриполитических, социальных и ценностных кризисов казахстанского государства и общества.

Следует отметить отличие Ұлттық құрылтай от своего предшественника – Национального совета общественного доверия. Напомню, что Нацсовет фактически стал своего рода лабораторией для выработки, обсуждения и апробации моделей дальнейшего общественно-политического развития страны. По сути, они были реализованы в масштабной и комплексной конституционной реформе. Инициативы Ұлттық құрылтай лежат больше в плоскости социально-гуманитарного развития страны, определения ценностей Справедливого Казахстана.

- Как вы оцениваете его работу? Насколько эффективно взаимодействие этой связки представителей различных групп общества?

- Отличие Ұлттық құрылтай заключается также в том, что в его состав вошли не только известные эксперты, общественные деятели, лидеры мнений, но и представители регионов. Это позволяет вовлечь в общенациональный диалог представителей гражданского общества в территориальном разрезе. Также ценным является участие в Ұлттық құрылтай представителей таких сфер, как медицина, наука и образование, культура и спорт, медиа. Такой инклюзивный состав позволяет говорить не только о широкой палитре общественной мысли, но и "приземлении" общенациональной идеологии к проблематике конкретной отрасли, сферы деятельности, а также региона. Безусловно, это позволяет повысить эффективность площадки Ұлттық құрылтай.

- Претерпел ли Национальный курултай некую трансформацию с момента своего создания?

- Действительно, Ұлттық құрылтай трансформируется в сторону большей специализации работы – достаточно вспомнить, что, начиная со второго заседания, работа органа была поделена на четыре секции по направлениям гражданского общества, культуры, искусства и духовности, образования и науки, социально-экономического и регионального развития.

Также следует отметить, что инициативы, высказанные главой государства на Ұлттық құрылтай, имеют прикладной характер и были облечены в формат законодательных инициатив. Тут следует, безусловно, упомянуть месседжи главы государства о необходимости ужесточения ответственности за семейно-бытовое насилие и преступлений против несовершеннолетних, криминализации побоев, буллинга, пропаганды суицидов. А также борьбы с такими опасными для общественного здоровья и нравственного развития молодежи явлениями, как лудомания, употребление синтетических наркотиков и вейпы.

В настоящий момент, как известно, Мажилисом приняты законы по вопросам безопасности женщин и детей, по вопросам здравоохранения и другие, которые направлены на решение этих проблем. Также в Мажилисе рассматривается законопроект по регулированию сферы азартных игр. Таким образом, инициативы и идеи, звучащие на площадке Ұлттық құрылтай, становятся основой для реформ законодательства, для решения острых социальных вопросов, волнующих казахстанское общество.

- Какими вы видите дальнейшие перспективы развития площадки?

- Целесообразным видится развитие Ұлттық құрылтай в уже обозначенном направлении все большей специализации работы секций, выработки прикладных предложений, в том числе поправок в законодательство. Также видится продуктивным развитие образовательного и просветительского направления работы курултая и реализации проектов для подрастающего поколения.