Стало известно, где Токаев проведет третье заседание Национального курултая

В Атырау 15 марта 2024 года состоится очередное заседание Национального курултая под председательством президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Важное событие анонсировала пресс-служба главы государства.

"15 марта в городе Атырау под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится третье заседание Национального курултая", – говорится в сообщении.

Создать Национальный курултай, который продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне, Касым-Жомарт Токаев предложил 16 марта 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. Указ о его создании главой государства был подписан 15 июня.

Первое заседание Национального курултая под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло 16 июня в Улытауской области.

Второе заседание состоялось в Туркестанской области.