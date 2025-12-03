Токаев направил телеграмму соболезнования семье Жабайхана Абдильдина

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Жабайхана Абдильдина, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Парасат", "Барыс" II и III степени, сообщает Zakon.kz.

В телеграмме, опубликованной пресс-службой Акорды, говорится: "Жабайхан Мубаракулы был выдающимся ученым, расширившим горизонты философского знания и получившим всеобщее признание научного сообщества. Будучи замечательным мыслителем и наставником, он написал фундаментальные научные труды и воспитал целую плеяду талантливых учеников. Он внес лепту в укрепление суверенитета страны, был активным участником знаменательных событий". О кончине на 93-м году жизни советского и казахстанского философа, основоположника казахстанской школы диалектической логики Абдильдина стало известно 3 декабря 2025 года.

