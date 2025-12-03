#Казахстан в сравнении
Политика

Токаев направил телеграмму соболезнования семье Жабайхана Абдильдина

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 15:41 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Жабайхана Абдильдина, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Парасат", "Барыс" II и III степени, сообщает Zakon.kz.

В телеграмме, опубликованной пресс-службой Акорды, говорится:

"Жабайхан Мубаракулы был выдающимся ученым, расширившим горизонты философского знания и получившим всеобщее признание научного сообщества. Будучи замечательным мыслителем и наставником, он написал фундаментальные научные труды и воспитал целую плеяду талантливых учеников. Он внес лепту в укрепление суверенитета страны, был активным участником знаменательных событий".

О кончине на 93-м году жизни советского и казахстанского философа, основоположника казахстанской школы диалектической логики Абдильдина стало известно 3 декабря 2025 года.

Смерти и травмы солдат в армии: президент дал поручения главным силовикам
16:30, Сегодня
Смерти и травмы солдат в армии: президент дал поручения главным силовикам
Токаев направил телеграмму соболезнования семье Гани Калиева
18:33, 13 марта 2024
Токаев направил телеграмму соболезнования семье Гани Калиева
Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Исраила Сапарбая
11:40, 18 июля 2025
Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Исраила Сапарбая
