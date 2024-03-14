Вице-министр финансов Эльдар Казганбаев заявил о своей отставке

Эльдар Казганбаев, который с июня 2022 года занимал должность вице-министра финансов, заявил о своей отставке, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 14 марта 2024 года, из его соцсетей.

"Хотел бы поздравить всех нас с праздником Көрісу күні! День, когда люди приветствуют друг друга и делятся положительными эмоциями! Также информирую о том, что завершаю свою работу в качестве вице-министра финансов", – написал Эльдар Казганбаев на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил всех коллег и партнеров за то, что "многому научили, многое выдержали и многое сделали".

"За период работы ввели в эксплуатацию ряд крупных информсистем странового масштаба: в части налогового администрирования, госбюджета; проделали большую работу в части централизации бухучета и таможенного администрирования. Уверен, работа в данном направлении будет продолжена и каждый участник того или иного процесса почувствует на себе все плюсы нашей совместной работы!" Эльдар Казганбаев

Эльдар Казганбаев родился 22 июля 1979 года в Алматы. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая (1996-2000) по специальности "финансы и кредит". Профильную магистратуру по специальности "менеджмент" изучал в АО "Финансовая академия", где получил степень магистра экономики и бизнеса (01.09.2016 – 28.04.2017).

Трудовую деятельность начал в 2001 году с должности стажера в управлении по работе с персоналом административного департамента в коммерческом банке. В разные годы работал в банковском секторе (2001-2006), в АО "Банк развития Казахстана" (2006-2007), в АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" (2008-2010). Также был директором РГП "Информационно-вычислительный центр Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан" (11.2011 – 28.09.2018) и председателем правления АО "Центр электронных финансов" (01.10.2018 – 06.2022).

На должность вице-министра финансов РК был назначен в июне 2022 года.