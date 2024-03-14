В Минюсте рассказали, почему сложно зарегистрировать партию в Казахстане

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова в кулуарах сената 14 марта 2024 года рассказала, сколько заявлений подали казахстанцы на регистрацию политических партий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Ботагоз Жакселековой, в Министерство юстиции регулярно поступают предложения от различных инициативных групп.

"За 2023-2024 год поступило 17 обращений по регистрации политических партий от различных инициативных групп", – сказала она.

Однако журналисты отметили, что даже при таком количестве нет данных о регистрации каких-то новых партий. В этой связи они попросили назвать топ-3 причин отказа в регистрации.

"У нас законодательством предусмотрены определенные процедуры, мы все работаем в правовом поле, соответственно, при поступлении документов осуществляется экспертиза, если документы в порядке, выдаются соответствующие подтверждения, если нет, они возвращаются на доработку. Основные причины – это несоблюдение процедур, и вопросы при уже непосредственном заявлении на регистрацию, это работа со списками лиц. То есть Министерство юстиции проверяет полностью списки, и, чаще всего, замечания возникают по этим спискам", – отметила вице-министр.

Она отметила, что при устранении всех замечаний соответствующие решения по регистрации партии будут приняты органами юстиции.

6 марта 2024 года в Министерство юстиции РК поступило уведомление о намерении создания республиканской политической партии Yntymaq.

11 апреля 2023 года директор департамента регистрационной службы МЮ Алан Тленчиев сообщил Zakon.kz, что сейчас на рассмотрении ведомства находятся документы двух партий.

