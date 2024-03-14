Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Минюсте рассказали, почему сложно зарегистрировать партию в Казахстане

партии, Минюст, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 15:33 Фото: pixabay
Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова в кулуарах сената 14 марта 2024 года рассказала, сколько заявлений подали казахстанцы на регистрацию политических партий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Ботагоз Жакселековой, в Министерство юстиции регулярно поступают предложения от различных инициативных групп.

"За 2023-2024 год поступило 17 обращений по регистрации политических партий от различных инициативных групп", – сказала она.

Однако журналисты отметили, что даже при таком количестве нет данных о регистрации каких-то новых партий. В этой связи они попросили назвать топ-3 причин отказа в регистрации.

"У нас законодательством предусмотрены определенные процедуры, мы все работаем в правовом поле, соответственно, при поступлении документов осуществляется экспертиза, если документы в порядке, выдаются соответствующие подтверждения, если нет, они возвращаются на доработку. Основные причины – это несоблюдение процедур, и вопросы при уже непосредственном заявлении на регистрацию, это работа со списками лиц. То есть Министерство юстиции проверяет полностью списки, и, чаще всего, замечания возникают по этим спискам", – отметила вице-министр.

Она отметила, что при устранении всех замечаний соответствующие решения по регистрации партии будут приняты органами юстиции. 

6 марта 2024 года в Министерство юстиции РК поступило уведомление о намерении создания республиканской политической партии Yntymaq.

11 апреля 2023 года директор департамента регистрационной службы МЮ Алан Тленчиев сообщил Zakon.kz, что сейчас на рассмотрении ведомства находятся документы двух партий.

Читайте также

Вице-министр финансов Эльдар Казганбаев заявил о своей отставке
Вице-министр финансов Эльдар Казганбаев заявил о своей отставке
Казахстан и Литва договорились о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам
Казахстан и Литва договорились о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Амал
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Амал
Мадина Мамырханова
Сенат Парламента РК МЮ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз
78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз
В Алматы начали сносить жилой комплекс &quot;Мечту&quot;
В Алматы начали сносить жилой комплекс "Мечта"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: