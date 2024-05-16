Каким партиям отказали в регистрации, рассказали в Минюсте

Вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова в кулуарах Сената 16 мая рассказала, почему двум партиям отказали в регистрации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, есть ли в Казахстане какие-то новые партии на стадии регистрации.

"Вы знаете, что у нас сейчас в Казахстане зарегистрировано семь политических партий. По состоянию на сегодняшний день заявлений от каких-либо политпартий, находящихся на рассмотрении Министерства юстиции, нет. Но могу сказать, что с начала текущего года три уведомления о создании политпартии в Министерство юстиции поступало. Они все были в установленном в порядке рассмотрены", – ответила Ботагоз Жакселекова.

Она отметила, что по одному уведомлению было поддержано – это партия Yntymaq.

"По двум остальным был отказ, поскольку документы не были в порядке. У нас был отказ по причине несоответствия списка по партии Алға Қазақстан и Халық дербестігі", – дополнила вице-министр.

Уведомление о намерении создания республиканской политической партии Yntymaq в Минюст поступило 4 марта.

Одним из инициаторов создания республиканской политической партии Yntymaq является Мейрам Кажыкен, который в октябре 2022 года выдвигался кандидатом в президенты Казахстана.