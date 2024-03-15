В Атырау стартовал третий Национальный курултай

15 марта 2024 года началось очередное заседание Национального курултая под председательством президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии выступают члены Курултая, которые делятся своими идеями, а также предложениями и инициативами, высказанными на секциях.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz