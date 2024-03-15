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В Атырау стартовал третий Национальный курултай

В Атырау стартовал третий Национальный курултай, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 15:14 Фото: akorda.kz
15 марта 2024 года началось очередное заседание Национального курултая под председательством президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии выступают члены Курултая, которые делятся своими идеями, а также предложениями и инициативами, высказанными на секциях.

В Атырау стартовал третий Национальный курултай, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 15:14

Фото: akorda.kz

В Атырау стартовал третий Национальный курултай, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 15:14

Фото: akorda.kz

В Атырау стартовал третий Национальный курултай, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 15:14

Фото: akorda.kz

В Атырау стартовал третий Национальный курултай, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 15:14

Фото: akorda.kz

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