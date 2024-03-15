В Атырау стартовал третий Национальный курултай
Фото: akorda.kz
15 марта 2024 года началось очередное заседание Национального курултая под председательством президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.
На мероприятии выступают члены Курултая, которые делятся своими идеями, а также предложениями и инициативами, высказанными на секциях.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
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